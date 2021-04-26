Найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Син колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки і оборони Олега Гладковського Ігор сьогодні прибув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, де йому вручили обвинувальний акт у справі щодо розкрадань в "оборонці".

Про це УНІАН повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Дійсно, він з'явився до САП, йому було вручено обвинувальний акт, і найближчим часом цей акт буде скеровано до суду", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Гладковський-молодший повернувся до України. На кордоні його на кілька хвилин затримали прикордонники та відпустили.

Як додає Радіо Свобода, у САП зазначили, що не знають, коли Гладковський повернувся з-за кордону, де, за даними ЗМІ, перебував на момент оголошення його в розшук. "Детективи НАБУ знали, що він повертається", - уточнила речниця САП Ольга Постолюк.

У коментарі РБК-Україна Постолюк зазначила, що Ігор Гладковський не був затриманий.

Що цьому передувало

НАБУ оголосило 22 квітня у розшук одного з восьми підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського.

За даними слідства, з допомогою підозрюваного у 2015-2017 роках товариство з обмеженою відповідальністю "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому".

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За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми.

У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Справа Гладковського: що відомо

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

18 жовтня у САП заявили, що екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За даними слідчих, внаслідок діяльності Гладковського державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків. Крім того, як заявили у САП, Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці.

Прокурори САП просили ВАКС взяти Гладковського під варту з альтернативою внесення застави у 100 млн грн, однак суд постановив обрати екс-посадовцю запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10,6 млн грн. У жовтні за Гладковського було внесено заставу, він вийшов із СІЗО.

Крім того, Гладковський є фігурантом інших кримінальних проваджень.

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Автори: Олександр Топчій, Костянтин Гончаров