МЗС закликало країни-члени Міжнародного агентства з атомної енергії обмежити співробітництво у рамках будь-яких проектів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу.

У МЗС України засудили спробу привласнення Росією Запорізької атомної електростанції, а відповідний указ президента РФ Володимира Путіна назвали нікчемним.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

"Довгий перелік злочинів та грубих порушень Росією міжнародного права з початку її повномасштабної агресії проти України сьогодні поповнився ще одним злодіянням – незаконною спробою взяти під своє управління Запорізьку атомну електростанцію. Розглядаємо відповідний указ президента РФ з цього приводу нікчемним. Рішуче засуджуємо цей злочин, який ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС", - йдеться у заяві.

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У МЗС закликали всі держави дотримуватися послідовної позиції у забезпеченні обов’язковості політичних, економічних та правових наслідків для держави-терориста за всі її злочинні та протиправні дії.

У зв’язку з цим, Європейському Союзу, державам "Групи семи" та іншим партнерам пропонується невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії.

МЗС також закликав країни-члени Міжнародного агентства з атомної енергії обмежити співробітництво у рамках будь-яких проектів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу.

"Розраховуємо на чітку позицію та ініціативну роль у цих питаннях з боку генерального директора МАГАТЕ", - наголошується у заяві.

Крім того, МЗС попереджає громадян Росії, які виконуватимуть злочинні накази щодо привласнення об’єкта цивільної ядерної інфраструктури України, про кримінальну відповідальність за свої незаконні дії та незворотність покарання.

"Вимагаємо від російської сторони забезпечити безпеку та недоторканність громадян України, які продовжують виконувати критичні функції на атомній електростанції", - йдеться в заяві.

МЗС вчергове наголошує на нагальності максимальної мобілізації зусиль всіх членів світового співтовариства з метою забезпечення якнайшвидшої деокупації Запорізької АЕС та її повернення під контроль України "як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки".

Захоплення ЗАЕС російськими окупантами: що відомо

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. Після того два експерти організації залишились на АЕС і продовжили роботу на постійній основі.

Також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

Співробітники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з ворогом, ситуація на станції напружена.

30 вересня російські загарбники викрали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Працівників АЕС погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з "Росатомом".

Сьогодні, 5 жовтня, на сайті Кремля був опублікований "указ" президента РФ Володимира Путін про привласнення Запорізькій АЕС.

Фахівці з радіаційної безпеки неодноразово заявляли, що в разі аварії на ЗАЕС наслідки можуть бути катастрофічними. Залежно від напрямку вітру, радіаційна хмара, крім України, може накрити як Росію, Білорусь та акваторію Чорного моря, так і європейські країни.

Гроссі цього тижня планує відвідати Київ та Москву для продовження консультацій щодо створення безпекової зони на Запорізькій АЕС.