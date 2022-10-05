У "документі" зазначено, що це нібито необхідно для "забезпечення безпеки".

Президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив привласнити тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Він вже видав указ про створення ФГУП "Запорізька АЕС".

Відповідний "документ" опублікований на сайті Кремля.

Зазначається, що це нібито необхідно для "забезпечення безпеки об'єктів використання атомної енергії станції".

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"АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" здійснюватиме власними силами або із залученням інших організацій діяльність з експлуатації та виведення з експлуатації об'єктів Запорізької АЕС", - йдеться в "указі" Путіна.

При цьому всі об'єкти Запорізької АЕС, а також необхідне для її роботи майно "буде прийнято у федеральну власність", а співробітники нібито залишаться далі працювати і перейду в управління "Росатому".

Крім того, компанія АТ "Росенергоатом" стала засновником АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", а її статутний капітал склав 2 мільярди рублів. Тимчасово захоплену АЕС очолить колишній головний інженер Балаковської АЕС Олег Романенко.

Варто відзначити, що раніше російський "Росатом" оголосив про створення товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" для контролю за станцією.

У свою чергу українська компанія "Енергоатом" заявила, що АЕС й надалі буде належати Україні, а заява "Росатома" - звичайна агонія російської диктатури.

"Нікчемні рішення "Росатому" щодо створення товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" з юридичною адресою в Москві є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств з назвами українських компаній", - йдеться в повідомленні.

При цьому в українській компанії нагадали, що Росія утримує в полоні українських атомників ЗАЕС, які знаходяться на станції останні сім місяців.

"Щодня відчуваючи це безумство на собі, вони продовжують забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку України та Європи", - додали в "Енергоатомі".

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - є найбільшою атомною станцією в Європі з шістьма енергоблоками ВВЕР-1000.

Окупація Запорізької АЕС - що відомо

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону навколо станції. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію і територію біля неї.

Співробітники Запорізької АЕС не співпрацюватимуть з ворогом, а ситуація на станції напружена.

1 жовтня президент "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що 30 Вересня російські загарбники викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

За даними Котіна, Мурашов був затриманий російським патрулем по дорозі від станції до Енергодара. Машину зупинили, його самого силою затримали і з зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

3 жовтня стало відомо, що окупанти відпустили гендиректора Запорізької АЕС.

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