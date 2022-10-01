Його затримали по дорозі в Енергодар та вивезли в невідомому напрямку.

Російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку.

Як повідомили в "Енергоатомі", це сталося 30 вересня.

Як наголосив президент "Енергоатому" Петро Котін, Мурашова спинив ворожий патруль дорогою від станції до Енергодару. Чоловікові зав'язали очі та відвезли в невідомому напрямку.

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Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі.

"Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції. Вимагаю від російських військових, які контролюють Запорізьку АЕС, співробітників Росатому, які також незаконно перебувають на нашому ядерному об'єкті, припинити акти ядерного тероризму стосовно керівництва та персоналу ЗАЕС, негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов'язків щодо підтримки безпечної експлуатації Запорізької АЕС", - наголосив Котін.

Він також звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом залучити всі можливі заходи для термінового звільнення Мурашова із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

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