США нададуть Україні пакет військової допомоги на майже 8 мільярдів доларів

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні пакету військової допомоги вартістю 7,9 мільярда доларів, а також запровадили нові санкції проти Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США", - написав він.

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