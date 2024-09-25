Вже наприкінці цього місяця у федерального уряду США закінчується фінансовий рік.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над планом продовження повноважень на відправку Україні допомоги на суму 5,9 мільярдів доларів після 1 жовтня, коли розпочинається новий фінансовий рік.

Як пише Politico, мова йде про прийнятий у квітні пакет допомоги, згідно з яким Міністерство оборони може використовувати власні запаси для швидкого переміщення зброї та обладнання в Україну. Потім з цих грошей фінансують заміну американского обладнання у власних арсеналах.

"Цей новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці, дозволить Пентагону продовжувати постачати зброю Києву. Однак за цим методом США не зможуть надавати нові типи обладнання, яких не було в попередніх поставках", - зазначає видання.

Речник Пентагону підполковник Чарлі Дітц каже, що вчасна реалізація плану дозволить вивести поставки за межі нового фінансового року. Крім того, новий план збереже його роботу навіть без рішення Конгресу.

Допомога від США

Вчора ЗМІ повідомили, що вже 25 вересня Вашингтон може оголосити про надання Україні чергового оборонного пакету. Його вартість оцінили у 375 мільйонів доларів.

У пакет увійдуть боєприпаси класу "повітря-земля" для F-16, боєприпаси для ракетних комплексів HIMARS, патрульні катери, броньовані машини, 155-мм і 105-мм снаряди та ракети до ПТРК TOW.

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