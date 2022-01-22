Вашингтон "нічого не прибирає зі столу у плані відповіді".

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон досі сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні. Проте Сполучені Штати діятимуть рішуче у разі вторгнення РФ.

Про це вона повідомила в інтерв’ю молдавському телеканалу Jurnal TV, текст його розміщений на сайті американського постпредства при ООН.

Хоча Вашингтон сподівається на дипломатію, росіяни знають про "агресивну" відповідь США у разі нападу РФ на Україну, додала Томас-Грінфілд.

"Вони чули це від президента США, вони чули це від держсекретаря, вони чули це від мене тут, у Нью-Йорку", – сказала дипломат. Йдеться про жорсткі економічні санкції.

На запитання, чи враховують США військові заходи протидії на випадок російського вторгнення, вона відповіла: "Безумовно. Ми вже сказали, що нічого не прибираємо зі столу у плані нашої відповіді. Але, як ви знаєте, ми працюємо з українцям з 2014 року; ми надали їм майже 2,7 мільярда доларів на підтримку Збройних сил. Зовсім недавно, під час візиту держсекретаря Блінкена в Україну, ми оголосили про додаткове фінансування. І ми продовжуємо надавати українцям консультаційну підтримку".

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"Послухайте, президент (Байден – УНІАН) дав чітко зрозуміти, що ми діятимемо агресивно на будь-які заходи, які будуть вживати росіяни. Проте президент пояснив, що ми розглядаємо усі варіанти, які ми вже бачили у російській стратегії за багато років. Так що це може бути не одразу напад, він не сказав, що ми не збираємося реагувати на будь-які дії. Їх треба запевнити – і я хочу запевнити вас, – що ми агресивно реагуватимемо на все, що роблять росіяни, якщо вони знову почнуть агресивно рухатися у бік України", – відповіла Томас-Грінфілд.

Ризик вторгнення Росії в Україну: що відомо

У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.

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