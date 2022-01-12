Країни-члени Альянсу також зауважили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що країни-члени Альянсу на зустрічі з Російською Федерацією підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів, які бажають приєднатися до Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг заявив на прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради НАТО-Росія.

"Сьогодні Росія порушила питання про пропозиції, які вона опублікувала у грудні, спрямовані на вирішення її занепокоєнь щодо безпеки. Вони включають вимоги припинити приймати будь-яких нових членів в НАТО і вивести війська із східних країн-членів. Зі свого боку, країни-члени знову підтвердили політику НАТО "відкритих дверей" і право кожної країни обирати власні безпекові механізми", - наголосив Столтенберг.

"Країни-члени чітко дали зрозуміти, що вони не відмовляться від своєї здатності захищати та обороняти одна одну, в тому числі з присутністю військ на східному рубежі Альянсу", - заявив Столтенберг.

Читайте такожКремль заперечує зв’язок раптових навчань біля України і переговорів з НАТОПри цьому, він сказав, що одночасно країни-члени і Росія висловили необхідність відновлення діалогу та вивчити можливість проведення майбутніх зустрічей.

Як підкреслив Столтенберг, в НАТО повністю згодні з тим, що лише Україна і 30 країн-членів можуть вирішити, коли Україна буде готовою набути членства в Альянсі. "Ніхто інший не може щось сказати, і зрозуміло, що Росія не має права вето у відношенні того, чи може Україна стати членом НАТО", - наголосив Столтенберг.

За його словами, країни-члени готові підтримати Україну на шляху до членства, допомагати у процесі втілення реформ, модернізації Збройних сил, аби відповідати стандартам НАТО. "І потім, кінець кінцем, це мають бути союзники НАТО і Україна, які ухвалять рішення щодо членства", - сказав генеральний секретар.

Читайте такожРосія стягнула військових на "навчання" в окупований КримКрім того, країни-члени Альянсу закликали Російську Федерацію негайно зменшити напруження на кордонах України та утриматися від агресивного розміщення військ.

"Країни-члени НАТО є далекоглядними стосовно перспектив цих переговорів. Вони висловили серйозну стурбованість щодо воєнного нарощення Росії в Україні та біля неї, і закликали Росію негайно деескалювати ситуацію і поважати суверенітет та територіальну цілісність її країн-сусідів", - заявив Столтенберг.

"Вони також закликали Росію утримуватися від агресивного розміщення сил і злісної діяльності, спрямованої проти країн-членів, і дотримуватися усіх її міжнародних зобов'язань і обіцянок", - сказав Столтенберг.

Він додав, що діалог між НАТО і РФ складний, але ще більш важливий.

"Країни-члени заявили, що докладуть усіх зусиль для знаходження політичного шляху для подальшого руху", - сказав генеральний секретар.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі сьогодні відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорюватимуться питання безпеки у Європі.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує, що на зустрічах з представниками РФ цього тижня будуть врегульовані усі питання і проблеми, але наголосив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо майбутнього членства України в Альянсі.

Засідання Ради НАТО-Росія відбулося на тлі нарощення Росією військ на кордоні з Україною, а також у зв'язку з вимогою РФ до США і НАТО зобов'язатися не приймати Україну до членства в Альянсі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

7 січня Столтенберг наголосив, що Альянс не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн.

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