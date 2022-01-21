Держсекретар США повідомив, що Сполучені Штати і союзники не відступлять від захисту ряду фундаментальних принципів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що не може бути "торгівлі" у питанні суверенного права українців самостійно визначати своє майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав на прес-конференції в Женеві після зустрічі з Лавровим.

Він наголосив, що сьогодні у Женеві відбулися "не переговори, а відвертий обмін занепокоєннями та ідеями".

"Я знову сказав міністру Лаврову, що стосовно безпекових занепокоєнь, про які Росія заявила в останні тижні, Сполучені Штати і наші європейські союзники готові використовувати можливі засоби, аби розглянути їх у дусі взаємності, що, просто кажучи, означає, що Росія теж має розглянути наші занепокоєння. Існує декілька кроків, які ми можемо зробити, усі ми, включно з Росією, аби збільшити відкритість, зменшити ризики, просунутися у питання контролю над озброєннями, та побудувати довіру", - заявив Блінкен.

"Я безпосередньо передав міністру Лаврову наші конкретні занепокоєння про дії Росії, які ставлять під загрозу і підривають мир і безпеку не лише в Україні, а в усій Європі, і також у світі. Я також висловив декілька ідей, аби зменшити напруження та підсилити безпеку, які ми розробили у консультаціях з нашими партнерами і союзниками", - сказав Блінкен.

Як підкреслив держсекретар США, він дав чітко зрозуміти Лаврову, що є певний перелік питань і фундаментальних принципів, які Сполучені Штати разом з союзниками і партнерами налаштовані захищати.

"Вони включають ті, що перешкоджають суверенному праву українського народу визначати своє власне майбутнє. Тут немає місця для торгівлі, взагалі", - наголосив він.

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Нагадаємо, що 21 січня у Женеві пройшла зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на тлі новин про загрозу російського вторгнення в Україну. Перемовини тривали всього 1,5 години.

Напередодні Блінкен у розмові з журналістами підтвердив, що особливого прориву від розмови з Лавровим не чекає, проте США важливо почути, що Росія вирішила за результатами саміту з НАТО минулого тижня.

Лавров перед початком переговорів у Женеві сказав те ж, заявивши, що Москва "чекає відповіді від США на свої гарантії безпеки".

Про які "гарантії безпеки" йдеться

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня 2022 року в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

18 січня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.

19 січня президент України Володимир Зеленський закликав зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у нашій армії, у нашій Україні, "не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і все йде по плану".

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