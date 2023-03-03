США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.
Таку інформацію підтвердив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Маємо черговий пакет військової допомоги для України від США на суму $400 млн", - зазначив він.
За словами Єрмака, нова допомога включає: додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, підривне спорядження, а також кошти на підтримку, навчання та обслуговування.
Допомога США Україні
За інформацією міністра фінансів США Джанет Єллен, станом на кінець лютого 2023 року, від початку повномасштабної війни, допомога США Україні у сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки сягнула близько $50 млрд.
Крайній пакет допомоги на $2 млрд від США Україна отримала тиждень тому - на річницю вторгнення. В нього увійшли боєприпаси для HIMARS та артилерії 155 мм. Також йшлося про надання БПЛА та засобів для знищення російських дронів, обладнання для розмінування, фінансування і навчання військових.