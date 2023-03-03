Він включає додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, підривне спорядження та інше.

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.

Таку інформацію підтвердив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Маємо черговий пакет військової допомоги для України від США на суму $400 млн", - зазначив він.

За словами Єрмака, нова допомога включає: додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, підривне спорядження, а також кошти на підтримку, навчання та обслуговування.

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Допомога США Україні

За інформацією міністра фінансів США Джанет Єллен, станом на кінець лютого 2023 року, від початку повномасштабної війни, допомога США Україні у сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки сягнула близько $50 млрд.

Крайній пакет допомоги на $2 млрд від США Україна отримала тиждень тому - на річницю вторгнення. В нього увійшли боєприпаси для HIMARS та артилерії 155 мм. Також йшлося про надання БПЛА та засобів для знищення російських дронів, обладнання для розмінування, фінансування і навчання військових.

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