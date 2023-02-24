У пакет увійдуть, зокрема, ракети до HIMARS.

Білий дім оголосить новий пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди доларів у річницю повномасштабного вторгнення Росії, пише CNN.

У пакет увійдуть, зокрема: ракети HIMARS; 155-мм артснаряди; кілька типів дронів; обладнання для боротьби з БПЛА; обладнання для розмінування; фінансування навчання та обслуговування.

Допомога Україні від США - актуальне

Всього чотири дні тому, 20 лютого, американський президент Джо Байден, перебуваючи в Києві, оголосив про новий пакет допомоги Україні у боротьбі з російськими окупантами.

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Пакет на 500 мільйонів доларів включав, серед іншого, боєприпаси для HIMARS і гаубиці, Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження.

Також Байден озвучив зобов'язання з постачання озброєнь - понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів та інше.

В рамках траншу допомоги 20 січня увійшли сотні броньованих машин, системи протиповітряної оборони, ракети та інше озброєння.

Захід допомагає Україні зброєю - останні новини

США і країни ЄС зосереджені на поставках Україні важкого озброєння, у тому числі бойових танків, напередодні контрнаступу ЗСУ.

Крім того, західні партнери допомагають озброїти українське військо протиповітряними засобами для боротьби з масованими ракетними ударами РФ.

Окремо Захід збільшує виробництво артснарядів, яких дуже потребують ЗСУ.

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