Президент США підтвердив надання Україні зенітної ракетної системи Patriot.

Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати оборону і прагнення України до справедливого миру.

Про це президент США Джозеф Байден сказав на початку зустрічі з Зеленським, яка транслювалася на американському телеканалі CBS News.

"Ви знаєте, це честь бути поруч з вами в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін", - сказав Байден.

Відео дня

Президент США зазначив, що складно повірити у те, що вже 300 днів триває ця війна, бо президент РФ Володимир Путін "скоїв жорстокий напад на право України на існування як держави", а також напав на невинний український народ без жодної причини, окрім того, аби тільки залякати українців.

Байден сказав, що Путін посилив свій напад на цивільне населення України, завдавши удари по українських школах, дитячих будинках і лікарнях.

Як сказав президент США, Путін "намагається використовувати зиму як зброю".

"Але український народ продовжує надихати світ. Я говорю про це щиро. Не лише надихає нас, але надихає світ своєю хоробрістю", - сказав Байден.

Також він додав, що український народ продемонстрував стійкість і рішучість у відстоюванні свого майбутнього.

Як відзначив Байден, американський народ з гордістю виступає на стороні українців, а представники Демократичної і Республіканської партій разом з союзниками в Європі, Японії та в інших частинах світу докладають зусиль, аби українці отримали необхідну фінансову, гуманітарну і безпекову допомогу. Він сказав, що поговорить сьогодні про цю підтримку з Зеленським.

"Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України на самооборону, особливо повітряну оборону. І саме з цієї причини ми збираємося надати Україні зенітну ракетну систему Patriot і підготуємо ваших військових, аби вони могли правильно користуватися нею", - наголосив Байден і додав, що США разом з союзниками продовжать чинити тиск на Кремль.

Президент США запевнив, що Сполучені Штати підтримають прагнення України добитися справедливого миру.

Візит Зеленського у США: деталі

До організації та забезпечення заходів безпеки Зеленського під час візиту до Вашингтона були залучені різні структури США. Зеленський прибув до Польщі на поїзді до Перемишля, біля польсько-українського кордону. До Вашингтона український президент вилетів з аеропорту Жешув.

Зеленський прибув у Білий дім приблизно о 21:04 за київським часом. Кортеж президента України зустрічали президент США Джо Байден і перша леді США Джил Байден.