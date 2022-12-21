Зазначається, що візит Зеленського триватиме лише кілька годин, після чого він повернеться в Україну.

Президент України Володимир Зеленський для візиту у Вашингтон 21 грудня скористався американським військовим літаком.

Як повідомляє CNN, до організації й забезпечення заходів безпеки були залучені різні структури США. Їхнім головним завданням було вивезти Зеленського з України та повернути його назад.

Зазначається, що Зеленський прийняв запрошення президента США Джо Байдена приїхати у Вашингтон ще тиждень тому. Після цього сторони почали планувати візит й вживати безпекових заходів.

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"Зрештою це було його (Зеленського - УНІАН) рішення. Він дійшов висновку, що ці параметри безпеки відповідають його потребам. Ми погодилися з цим і тому виконуємо відповідні дії", - пояснив один з вищих чиновників Адміністрації Байдена.

За даними видання, Зеленський прибув до Польщі потягом у Перемишль, біля польсько-українського кордону. До Вашингтона український президент вилетів з аеропорту Жешув. Його бачили разом з послом США в Україні Бріджит Брінк.

"Зеленський планує залишити Вашингтон одразу після виступу перед Конгресом на Капітолійському пагорбі, тож візит триватиме лише кілька годин", - додали в Адміністрації Байдена.

Візит Зеленського у США

Як повідомляв УНІАН, Зеленський відвідає Вашингтон, щоб обговорити з Байденом співпрацю двох країн. Йдеться зокрема про зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності.

Крім того, український лідер виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Зазначається, що візит Зеленського пов'язаний з оголошенням нового пакету військової допомоги Вашингтона Києву, до якого увійде ЗРК Patriot.

У публічному розкладі президента США вказується, що Зеленський прибуде у Білий дім о 21:00 за київським часом.

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