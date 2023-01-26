Він стверджує, що не підписував розпорядження на відрядження нардепа до Таїланду.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав за кордон народного депутата Миколу Тищенка.

"Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я як голова Верховної Ради України не підписував", - йдеться у дописі голови парламенту у Facebook.

Скандальна поїздка Тищенка у Таїланд: деталі

На сайті посольства України в Таїланді на завтра, на 27 січня, анонсована зустріч депутата Миколи Тищенка з українською громадою в готелі Novotel (Бангкок). Згідно з анонсом, під час зустрічі планується обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд.

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Як відомо, РНБО заборонила чиновникам під час війни покидати Україну в приватних цілях. Саме після скандалу з десятиденним відпочинком в Іспанії Олексія Симоненка звільнили з посади заступника генпрокурора.

Сьогодні, 26 січня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Тищенка буде звільнено з посади заступника голови фракції "Слуга народу" та виключено зі складу фракції.

Арахамія зазначив, що не буде пояснювати, за що до Тищенка вживаються такі заходи, але висловив сподівання, що після цього "до всіх остаточно дійде, в чому полягає робота депутата воюючої країни".

Згодом голова партії Олена Шуляк заявила, що народного депутата Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу".