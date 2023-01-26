РНБО прямо заборонила чиновникам покидати Україну у приватних цілях.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко вирушив у Бангкок на зустріч з українською громадою. При цьому про "робочу" поїздку парламентар у своїх соцмережах не згадував.

Анонс "робочої" поїздки Тищенка опубліковано на сайті посольства України у Таїланді. Згідно з інформацією, "слуга" 27 січня зустрінеться з українською громадою у готелі "Novotel".

"Посольство запрошує вас на зустріч з нардепом 9-ого скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд", - йдеться у повідомленні диппредставництва.

Останній допис у Facebook добу тому Тищенко присвятив законопроекту про участь депутатів у боях на фронті "у вільний від роботи час". Жодних згадок про поїздку у Таїланд на сторінках парламентаря немає.

Відомо, що рішення РНБО прямо забороняє чиновникам покидати Україну у приватних цілях. Саме після скандалу з десятиденним відпочинком в Іспанії Олексія Симоненка звільнили з посади заступника генпрокурора.

Микола Тищенко – скандали з участю депутата

"Слуга" Микола Тищенко неодноразово ставав фігурантом гучних політичних скандалів в Україні. Вже під час повномасштабної війни, у червні 2022-го, Тищенко засвітився на вечірці у Чехії.

До великої війни, у 2021-му, ресторан Тищенка "Велюр" спіймали на порушенні карантину. Як з’ясували ЗМІ, заклад нардепа приймав "елітних" клієнтів у нічний час. Тоді усі кав’ярні та ресторани працювали обмежений час, щоби запобігти поширенню COVID-19.

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