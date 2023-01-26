Речниця партії заявила, що Тищенка уже виключили зі складу керівників "Слуги народу".

Нардепа Миколу Тищенка виключили зі "Слуги народу", повідомила у Telegram голова партії Олена Шуляк.

Напередодні Давид Арахамія заявив, що ініціює термінове засідання фракції, на якому мають намір звільнити Тищенка з посади заступника голови партії та виключити його зі складу політсили.

"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - зауважив Арахамія.

Пізніше речниця партії Юлія Палійчук уточнила, що Тищенка уже виключили зі складу керівників "Слуги народу".

Напередодні стало відомо про заплановану поїздку Тищенка у Таїланд нібито у робочих цілях.

Микола Тищенко – скандали з участю депутата

"Слуга" Микола Тищенко неодноразово ставав фігурантом гучних політичних скандалів в Україні. Вже під час повномасштабної війни, у червні 2022-го, Тищенко засвітився на вечірці у Чехії.

До великої війни, у 2021-му, ресторан Тищенка "Велюр" спіймали на порушенні карантину. Як з’ясували ЗМІ, заклад нардепа приймав "елітних" клієнтів у нічний час. Тоді усі кав’ярні та ресторани працювали обмежений час, щоби запобігти поширенню COVID-19.

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