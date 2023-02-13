Наразі Італія співпрацює з Францією, аби доставити передові системи протиповітряної оборони SAMP-T.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг переконаний, що Італія залишиться твердим прихильником рішучої підтримки Альянсу для України, попри заяви колишнього прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу напередодні дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, яке відбудеться 14-15 лютого у Брюсселі.

Зокрема, у нього запитали, чи задоволений він італійською допомогою для України після заяв Берлусконі.

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"По-перше, я зустрівся з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні одразу після того, як вона обійняла посаду декілька місяців тому, і послання від неї було дуже чітким. Я також зустрівся з міністром закордонних справ і міністром оборони... Послання від італійського уряду полягає в абсолютній підтримці України, підтримці зусиль НАТО в наданні допомоги Україні", - сказав Столтенберг.

Він сказав, що Італія надає значну підтримку.

"Ми, звичайно, вітаємо більше підтримки від усіх союзників, зокрема від Італії. Я також вітаю той факт, що Італія і Франція співпрацюють, аби доставити передові системи протиповітряної оборони SAMP-T", - сказав Столтенберг.

Він висловлює абсолютне переконання, що Італія залишиться твердим прихильником рішучої підтримки НАТО для України.

Заяви Берлусконі про війну в Україні: деталі

13 лютого, в українському МЗС наголосили, що колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі поширює російську пропаганду і намагається "цілувати руки" президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Раніше Берлусконі заявив, що "якби Зеленський припинив атакувати Донбас, то війни не було б".

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