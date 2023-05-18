Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 107,360 млн грн.

Суд обрав екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 107,360 млн грн.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"18 травня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 107,360 млн грн застави колишньому Голові Верховного Суду", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що строк дії запобіжного заходу - до 14 липня включно.

"У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків. Суд ухвалив взяти під варту підозрюваного в залі суду", - поінформували в САП.

Справа Князєва - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Князєва затримали 15 травня під час отримання другої частини неправомірної вигоди від адвоката, який діяв в інтересах власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. Хабар Князєв отримав за ухвалення потрібного для олігарха рішення.

За даними САП, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Згодом ці компанії намагалися повернути собі акції та подали до суду позов із проханням визнати цей договір купівлі-продажу недійсним.

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