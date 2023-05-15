Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію у Верховному Суді.

"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом", – повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

Як підтвердило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на отриманні хабара зокрема викрито голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Йдеться про 2,7 млн доларів.

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Зазначимо, що Князєв займає цю посаду з 1 грудня 2021 року.

Діяльність НАБУ: останні новини

25 квітня 2023 року Національне антикорупційне бюро України прийшло з обшуками до Житомирської обласної військової адміністрації. У якій справі проходили слідчі дії, не повідомлялося.

Раніше слідчі НАБУ приходили з обшуками до голови та чиновників Харківської ОВА. Повідомлялося, що справа торкається розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави.

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