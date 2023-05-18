Адвоката Горецького арештували з альтернативою застави у 80 млн грн.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання "Горецький і партнери", який передавав хабар екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила слідча суддя ВАКС.

"Застосувати до підозрюваного Горецького… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 13 липня… Визначити підозрюваному заставу у розмірі 80 млн грн", - зазначила суддя.

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У разі внесення застави Горецький, окрім інших покладених судом обов’язків, буде зобов’язаний носити електронний браслет.

Справа Князєва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Князєва разом із Горецьким затримали 15 травня під час передачі другої частини хабара за ухвалення суддями Верховного суду рішення, вигідного для власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.

За даними САП, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Згодом ці компанії намагалися повернути собі акції та подали до суду позов із проханням визнати цей договір купівлі-продажу недійсним.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні цих вимог, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та все ж визнав договір недійсним.

Відповідну скаргу на апеляцію мав розглянути Верховний суд. Для ухваленням "потрібного" рішення Жеваго передав адвокату $2,7 млн, $1,8 млн з яких той мав передати суддям, а решту залишити у якості "оплати" посередницьких послуг.

Згодом Верховний суд все ж ухвалив рішення на користь бізнесмена.

16 травня судді Верховного суду висловили недовіру Князєву та достроково припинили його повноваження, як голови суду. Того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.

Прокурори просять взяти Князєва під варту з альтернативою застави у понад 150 млн грн.

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