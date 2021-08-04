Чауса відправили під домашній арешт / фото УНІАН
Вищий антикорупційний суд відправив екс-суддю Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт. Раніше в Слузі народу" заявили, що свідчення Чауса можуть стати основою кримінальних справ проти екс-чиновників.
Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-служба ВАКС.
За словами представника прес-служби, Чаус повинен буде цілодобово перебувати під домашнім арештом й носити електронний браслет. Цей запобіжний захід діятиме упродовж 60 діб.
Зникнення і повернення Чауса - деталь
- 31 липня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.
- Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення та позбавлення волі. У зв'язку з цим відносно Чауса "вжито заходів для забезпечення його безпеки".
- Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.
- За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса у поліції" і "вивезли в невідомому напрямку".
- Своєю чергою НАБУ наполягало на передачі їм Чауса, обвинуваченого в корупції.
- Увечері 3 серпня НАБУ затримало Чауса в клініці "Феофанія".
Справа проти Чауса - довідка УНІАН
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тисяч доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.
- У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався в Молдові.
- Пізніше його затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.
- 6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при Президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.
- 28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.
- 5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.