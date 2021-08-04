Чауса зобов'язали носити електронний браслет.

Вищий антикорупційний суд відправив екс-суддю Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт. Раніше в Слузі народу" заявили, що свідчення Чауса можуть стати основою кримінальних справ проти екс-чиновників.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-служба ВАКС.

За словами представника прес-служби, Чаус повинен буде цілодобово перебувати під домашнім арештом й носити електронний браслет. Цей запобіжний захід діятиме упродовж 60 діб.

Зникнення і повернення Чауса - деталь

31 липня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення та позбавлення волі. У зв'язку з цим відносно Чауса "вжито заходів для забезпечення його безпеки".

Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса у поліції" і "вивезли в невідомому напрямку".

Своєю чергою НАБУ наполягало на передачі їм Чауса, обвинуваченого в корупції.

Увечері 3 серпня НАБУ затримало Чауса в клініці "Феофанія".

Справа проти Чауса - довідка УНІАН

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тисяч доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався в Молдові.

Пізніше його затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при Президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

Автор: Юрій Годован