Кравець назвав плюси і мінуси затримання підзахисного.

Адвокат екс-судді Миколи Чауса, якого детективи НАБУ затримали в лікарні "Феофанія" сьогодні ввечері, Ростислав Кравець заявив, що завтра його підзахисному обиратимуть запобіжний захід у суді.

У коментарі сайту "Страна" Кравець заявив про нібито домовленість НАБУ і СБУ. Втім, охороняти Чауса, за його словами, продовжує Служба безпеки.

"СБУ і НАБУ між собою домовилися і вирішили ввечері без епатажу його передати. Що, я вважаю, теж непогано. У тому плані, що не влаштовували стрілянину і не з'ясовували, хто крутіший. Але погано, що погіршують і без того непросту ситуацію. У викраденні Чауса замішані майже всі правоохоронні органи і спецслужби України, а також Молдови. У Сомалі зараз більше порядку, ніж в Україні", - прокоментував Кравець.

Зникнення й повернення Чауса - деталі

31 липня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса у поліції" і "вивезли в невідомому напрямку".

Своєю чергою НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

Справа проти Чауса - довідка УНІАН

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.

Пізніше його затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня в Telegram-каналі з`явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Адвокат і сім`я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Юрій Годован