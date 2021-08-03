Адвокат екс-судді Миколи Чауса, якого детективи НАБУ затримали в лікарні "Феофанія" сьогодні ввечері, Ростислав Кравець заявив, що завтра його підзахисному обиратимуть запобіжний захід у суді.
У коментарі сайту "Страна" Кравець заявив про нібито домовленість НАБУ і СБУ. Втім, охороняти Чауса, за його словами, продовжує Служба безпеки.
"СБУ і НАБУ між собою домовилися і вирішили ввечері без епатажу його передати. Що, я вважаю, теж непогано. У тому плані, що не влаштовували стрілянину і не з'ясовували, хто крутіший. Але погано, що погіршують і без того непросту ситуацію. У викраденні Чауса замішані майже всі правоохоронні органи і спецслужби України, а також Молдови. У Сомалі зараз більше порядку, ніж в Україні", - прокоментував Кравець.
Зникнення й повернення Чауса - деталі
- 31 липня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.
- Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".
- Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.
- За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса у поліції" і "вивезли в невідомому напрямку".
- Своєю чергою НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.
Справа проти Чауса - довідка УНІАН
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.
- У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.
- Пізніше його затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.
- 6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.
- 28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.
- 5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.
- 17 травня в Telegram-каналі з`явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.
- Адвокат і сім`я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.