В ДБР вважають, що відбулося незаконне відчуження даного заводу з державної власності за заниженою вартістю.

Арештовано 100% акцій заводу "Більшовик", який Фонд держмайна у жовтні минулого року продав на аукціоні за 1,43 млрд грн.

Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, це відбулося в рамках кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації Першого київського машинобудівного заводу 27 жовтня 2021 року (до 2018 року завод "Більшовик").

В повідомленні сказано, що наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини "незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю", що завдало економічних збитків державним інтересам.

При цьому експертизою встановлено, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на правдивість такої оцінки.

Читайте такожСтолтенберг: Росія є агресором і створює кризу, а не УкраїнаВ ДБР зазначають, що слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу.

В повідомленні сказано, що кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як раніше повідомляв УНІАН, 7 грудня 2021 року голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. повідомив, що державний бюджет отримав 1,4 млрд грн за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик". Крім того, інвестор зобов’язався погасити усі борги державного підприємства – більше 500 млн грн.

27 жовтня Фонд державного майна продав 100% акцій АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") у Києві на аукціоні за 1,43 млрд грн. Під час торгів учасниками, яких було троє, було зроблено лише два кроки.

Переможцем аукціону стало товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал комерс".

Читайте такожУ 2022 році на українців чекають нові електронні послуги: прем'єр розповів подробиціЗа інформацією ЗМІ, ТОВ "Дженерал Комерс" зареєстровано в Києві, статутний капітал становить 4 тис. грн. За даними YouControl, компанія займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею. Вона нібито пов'язана з групою UFuture Василя Хмельницького та Андрія Іванова.

18 листопада 2021 Сенниченко заявив, що написав заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна України за власним бажанням, а не начебто через невдалу приватизацію заводу "Більшовик".

На прес-конференції він сказав: "Підготовка і продаж заводу "Більшовик" були здійснені на максимально високому рівні розкриття інформації та маркетування. Ні, не пов’язана. Відставка – це моє особисте бажання і мої плани".

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