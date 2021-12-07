Новий власник погасить всі борги підприємства, які перевищують 500 млн грн.

Державний бюджет отримав 1,4 млрд грн за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик".

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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"Інформую, що гроші за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" сьогодні надійшли до бюджету України. Це 1 млрд 429 млн 17 тис.грн. Крім того, інвестор погасить всі борги державного підприємства - понад 500 млн грн", - написав він.

За словами Сенниченка, у 2020-2021 роках за результатами приватизації отримано 8,1 млрд грн, що більше, ніж за сім попередніх років.

Продаж заводу:

4 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала поданий урядом законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

25 лютого 2021 року Верховний суд повернув у державну власність Київський завод "Більшовик".

2 вересня 2021 року Кабмін схвалив умови приватизації заводу "Більшовик".

27 жовтня 2021 року Фонд державного майна продав 100% акцій АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") в Києві на аукціоні за 1,43 млрд грн. Під час торгів учасниками, яких було троє, було зроблено всього два кроки.

Переможцем аукціону стало товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал комерс". За інформацією ЗМІ, ТОВ "Дженерал Комерс" зареєстровано в Києві, статутний капітал становить 4 тис.грн.

Автор: Дмитро Шварц