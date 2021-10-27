Під час аукціону учасниками було зроблено лише два кроки.

ТОВ "Дженерал комерс" стало переможцем аукціону з продажу 100% акцій АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик"), запропонувавши за них 1 млрд 429 млн 17 тис.грн.

Як передає кореспондент УНІАН, під час аукціону учасниками було зроблено лише два кроки.

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Спочатку стартова ціна активу в 1 млрд 389 млн 017 тис. грн зросла на 20 млн грн, а далі переможець торгів запропонував остаточну ціну.

За словами Голови Фонду державного майна Дмитра Сенніченка, переможець аукціону має не тільки перерахувати до держбюджету 1,43 млрд грн, а ще й погасити борги підприємства перед співробітниками, борги з єдиного соціального внеску та інші борги в обсязі, який перевищує 400 млн грн.

"Придбання активу - це, безумовно, лише перший крок на шляху до нового життя цього підприємства. Велика приватизація - це великі інвестиції, і вкладена одна гривня в об'єкт приватизації дає після цього кумулятивний ефект в 4-6 гривень на вкладену гривню в розвиток території, створення робочих місць і створення добробуту України", - сказав він.

Планується, що територія "Першого Київського машинобудівного заводу"(завод "Більшовик"), а це 35 гектарів, буде використана під забудову.

Завод "Більшовик":

Завод заснований в 1882 році підприємцями-чехами Я.Гретером і І. Криванеком під назвою "Київський чавуноливарний і механічний завод". Випускав чавунну арматуру, болти, гайки, ремонтував машини.

У 1888 році був оформлений як акціонерне товариство "Київський машинобудівний завод Гретера, Криванека і К°", яке в 1890 році приступило до будівництва (на тій же території) нового заводу. Став найбільшим машинобудівним підприємством міста. Виробляв обладнання для цукрових заводів, парові котли, насоси тощо.

У 1896 році на нижегородському ярмарку заводу присуджено золоту медаль за парову машину.

У 1919 році після націоналізації завод отримав назву "Перший державний Київський машинобудівний завод", згодом отримав назву ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Більшовик".

10 Травня 2018 року змінив назву на АТ "Перший київський машинобудівний завод" (АТ "ПКМЗ").

Приватизація заводу: що необхідно знати

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації.

30 березня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

23 грудня 2020 року Кабінет міністрів затвердив проект закону, яким скасовується заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.

4 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала поданий урядом законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

25 лютого 2021 року Верховний суд повернув у державну власність Київський завод "Більшовик".

2 вересня 2021 року Кабмін схвалив умови приватизації заводу "Більшовик".

Автор: Дмитро Шварц