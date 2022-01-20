Вони брали участь "в кампанії глобального впливу Росії".

Міністерство фінансів США запровадило санкції до чотирьох громадян України, що, як вважається, допомагали російському уряду у дестабілізації ситуації в нашій країни.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Новий пакет санкцій є частиною зусиль США з боротьби проти розповсюджувачів російської дезінформації.

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Відтак Вашингтон застосував санкції до чотирьох осіб, яких вважають причетними до контрольованої російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації в Україні. Це:

нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Тарас Козак

нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин

колишній нардеп фракції Партії регіонів Володимир Олійник

колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир Сівкович

"Ці чотири людини грали різні ролі в кампанії глобального впливу Росії щодо дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Козак і Волошин були в центрі російської дезінформаційної кампанії. Діяльністю керував голова політради "ОПЗЖ" та кум Путіна Віктор Медведчук, який перебуває під санкціями США з 2014 року.

Олійник своєю чергою у 2021 році працював за вказівкою ФСБ зі збору інформації про українську критичну інфраструктуру, перебуваючи в Москві.

А Сівкович працював із мережею агентів російської розвідки над операцією впливу, спрямованою на офіційну передачу Криму в обмін на звільнення Донбасу.

Санкції торкнуться всієї власності цих осіб у США та компаній, у яких вони володіють часткою понад 50%. Будь-які операції з їхньою власністю або в інтересах їхньої власності, надання їм коштів, товарів або послуг - під забороною.

Нагадаємо, в лютому 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти Тараса Козака й 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" та "NewsOne".

Справа проти Медведчука і Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Козак перебуває за межами України. За інформацією ЗМІ, він, ймовірно, в Росії.

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