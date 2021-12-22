Тарас Козак з дружиною Наталією Лавренюк ховаються не в Білорусі, а в РФ.

Соратник Віктора Медведчука нардеп-утікач від ОПЗЖ Тарас Козак, який перебуває під санкціями РНБО, ймовірно, перебуває в Росії.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Максим Савчук.

В підтвердження цього він опублікував скріншот із банку даних виконавчих проваджень Росії. Там зазначається, що цивільна дружина Козака Наталія Лавренюк була оштрафована у Москві.

"Цивільна дружина Тараса Козака "спалила" місце перебування родини втікача-депутата. І це не Білорусь, це таки Росія. 22.11.2021 Наталія Лавренюк порушила правила дорожнього руху в Москві, за що отримала штраф", - написав журналіст.

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Справа проти Медведчука і Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України. Віктор Медведчук заявляв, що Тарас Козак у Білорусі на лікуванні.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти зазначених депутатів до 11 листопада.

2 листопада адвокат Медведчука повідомила, що суд змінив її підзахисному запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов’язання.