Після закриття виборчих дільниць в Харкові оголошено результати екзит-полу, який був проведений сьогодні спільними зусиллями компаній "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" та Харківською соціологічною мережею на замовлення Комітету виборців України.
Вибори мера Харкова: дані екзит-полу
- Ігор Терехов перемагає – за нього проголосували 53,8% харків’ян;
- за Михайла Добкіна віддали голос 24,5% виборців;
- замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7%.
Метод опитування – імітація голосування, тобто, анонімне заповнення анкет респондентами. Після заповнення респонденти самостійно клали анкету в скриньку, яка імітувала урну для голосування. Кількість опитаних – 7490.
У разі, якщо один із кандидатів в мери Харкова набирає в першому турі 50% + 1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів. Другий тур у такому разі не проводиться.
Інші кандидати набрали менш як 1% голосів виборців.
Вибори мера Харкова
У Харкові в неділю, 31 жовтня, проходять позачергові вибори міського голови. На посаду мера міста претендують 10 кандидатів.
Позачергові вибори призначені у зв’язку зі смертю у грудні 2020 року мера Харкова Геннадія Кернеса.