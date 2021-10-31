За Терехова, за даними екзит-полу, проголосували 53,8% харків’ян.

Після закриття виборчих дільниць в Харкові оголошено результати екзит-полу, який був проведений сьогодні спільними зусиллями компаній "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" та Харківською соціологічною мережею на замовлення Комітету виборців України.

Вибори мера Харкова: дані екзит-полу

Ігор Терехов перемагає – за нього проголосували 53,8% харків’ян;

перемагає – за нього проголосували харків’ян; за Михайла Добкіна віддали голос 24,5% виборців;

віддали голос виборців; замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7% .

Метод опитування – імітація голосування, тобто, анонімне заповнення анкет респондентами. Після заповнення респонденти самостійно клали анкету в скриньку, яка імітувала урну для голосування. Кількість опитаних – 7490.

У разі, якщо один із кандидатів в мери Харкова набирає в першому турі 50% + 1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів. Другий тур у такому разі не проводиться.

Інші кандидати набрали менш як 1% голосів виборців.

Вибори мера Харкова

У Харкові в неділю, 31 жовтня, проходять позачергові вибори міського голови. На посаду мера міста претендують 10 кандидатів.

Позачергові вибори призначені у зв’язку зі смертю у грудні 2020 року мера Харкова Геннадія Кернеса.

Автор: Ольга Робейко