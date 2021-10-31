На дільницях у спостерігачів вимагали негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, зазначили активісти.

У Харкові, де у неділю, 31 жовтня, проходять позачергові вибори мера, на дві спецдільниці не пускали спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА.

Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що одного зі спостерігачів не пускали на ранкове засідання дільничної виборчої комісії. Йдеться про спеціальну виборчу дільницю, яка розташована на території КНП "Міський перинатальний центр".

"За словами спостерігача, проблема з доступом трапилася через те, що керівник комунальної установи поставив вимогу, щоб у спостерігача був негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожЕ-паспорт не підійде: у ЦВК пояснили, які документи треба брати завтра на вибориЗа інформацією координатора спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Харківській області Миколи Зінченка, подібні дії є незаконними, адже необхідні документи для спостерігача це лише посвідчення спостерігача та посвідчення особи. Жодних вимог щодо необхідності сертифікатів про вакцинацію у Виборчому кодексі не прописано.

Подібна ситуація з недопуском спостерігача сталася й на виборчій дільниці, яка розташована у КНП "Міський клінічний пологовий будинок №7". Однак вже за 30 хв після розмови з керівництвом ТВК спостерігача ОПОРИ пустили на дільницю.

Також стало відомо, що у Харкові до відділу поліції доставили 39-річного чоловіка, який у кабінці для голосування сфотографував бюлетень, повідомив Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Громадянин сфотографував бюлетень, перебуваючи у кабінці для голосування. Порушення помітив поліцейський, який чергував на виборчій дільниці по вулиці Луї Пастера", – йдеться у повідомленні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2. Поліцейські доставили 39-річного порушника до відділу для з’ясування всіх обставин події.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, проводиться перевірка.

Нагадаємо, у Харкові 31 жовтня проходять позачергові вибори міського голови. На посаду мера міста претендують 10 кандидатів.

Позачергові вибори призначені у зв’язку зі смертю у грудні 2020 року мера Харкова Геннадія Кернеса.

Автор: Світлана Макринська