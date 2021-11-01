Терехов переміг на виборах мера Харкова - тервиборчком

Виходить, що другого туру мера Харкова не буде, адже Терехов набрав понад 50% голосів виборців.

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