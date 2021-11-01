Терехов перемагає на виборах мера Харкова / фото УНІАН, Андрій Марієнко
Харківська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів міського голови. Ігор Терехов набрав 50,66% голосів виборців.
Результати виборів мера Харкова: дані ТВК - топ-5 місць
- Ігор Терехов — 146 тис. 240 голосів, або 50,66%;
- Михайло Добкін — 82 тис. 8 голосів;
- Олександр Скорик — 15 тис. 462 голоси;
- Костянтин Немичев — 20 тис. 295 голосів;
- Аліна Мустафаєва — 9 тис. 151 голос.
Оскільки Терехов у першому турі набрав понад 50% голосів, за законодавством, другого туру виборів мера Харкова не буде.
Читайте такожНа довиборах до Ради лідирують кандидати від "Слуги народу" - перші результатиЯк повідомляв УНІАН, 31 жовтня, крім довиборів у Раду, у Харкові проходили вибори мера Харкова. За результатами екзит-полу Комітету виборців України, Ігор Терехов там перемагає. За нього віддали голоси 53,8% виборців, у Михайла Добкіна - 24,5%.