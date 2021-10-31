На вибори в Харкові сьогодні прийшли менш як 13% виборців, поділилися у Центральній виборчій комісії.

У неділю, 31 жовтня, станом на 13:00 явка на позачергових виборах мера Харкова склала понад 12%.

Про явку на вибори в Харкові повідомила на своїй сторінці у Facebook Центральна виборча комісія.

Зазначається, що на 13:00 явка у Харкові становила 12,8%.

У ЦВК також повідомили, що станом на 12:00 явка на проміжних виборах народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях становила майже 12%.

Читайте такожЕ-паспорт не підійде: у ЦВК пояснили, які документи треба брати на вибориЗокрема, на 12:00 явка в одномандатному виборчому окрузі №184 (Херсонська обл.) становила 11,94%, а в окрузі №197 (Черкаська обл.) – 12,32%.

Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові проходять позачергові вибори міського голови. На посаду мера міста претендують 10 кандидатів.

Позачергові вибори призначені у зв’язку зі смертю у грудні 2020 року мера Харкова Геннадія Кернеса.

У цей же день у двох одномандатних виборчих округах на Херсонщині та Черкащині проходять проміжні вибори народних депутатів.

Вибори проводяться у зв'язку з достроковим припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання мером Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської ОДА.

Автор: Світлана Макринська