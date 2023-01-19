Втім, сам чиновник заперечує чутки про свою відставку.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко може найближчим часом позбутися своєї посади. Ймовірні звільнення деяких пов'язаних з ним очільників ОВА.

Як повідомляє "УП. Off the record" в Telegram, про плани щодо звільнення Тимошенка з ОП розповіли відразу кілька інформованих джерел.

"Все більше й більше наших співрозмовників говорять про те, що найближчим часом посаду заступника голови ОПУ може втратити Кирило Тимошенко. Також звільнити можуть кількох голів ОДА, що пов‘язані з Тимошенком", - йдеться у повідомленні.

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Про звільнення Тимошенка також писали нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк. Останній зазначив, що в ОП будуть "великі кадрові зміни".

Сам Тимошенко у коментарі "Детектору медіа" заявив, що це "брєдні телеграм-каналів" і відмовився давати більш розгорнутий коментар.

Кирило Тимошенко обіймає посаду заступника голови Офісу президента України з 21 травня 2019 року. Він займається інформаційною та регіональною політикою. Тимошенко став одним хз кураторів проекту "Велике будівництво".

Кадрові новини з ОП

Нещодавно в Офісі президента сталася резонансна подія - у відставку йде радник ОП Олексій Арестович. Він сам написав заяву про звільнення, і Офіс президента відправив його у відставку.

Це сталося на тлі скандалу. 14 січня Олексій Арестович під час ефіру на каналі російського правозахисника Марка Фейгіна сказав, що потрапляння ракети РФ в багатоповерхівку в Дніпрі нібито було наслідком роботи української протиповітряної оборони. Такий меседж поширили російські пропагандисти як нібито доказ їхньої "правоти", що у вбивстві мирного населення винен сам Київ.

Пізніше Арестович уточнив, що тільки висловив "припущення", а в загибелі людей все одно винна РФ. Повітряним силам довелося виправдовуватися. У Збройних силах України підкреслювали, що ракету Х-22, якою РФ вдарила по Дніпру, українське ППО не може збити.

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