Керівник Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ.

В Офісі президента прийняли заяву про відставку Олексія Арестовича з посади позаштатного радника.

Як повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді", наказ про звільнення вже підписано.

"Керівник Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича", - йдеться у повідомленні.

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Звільнення Арестовича: що передувало

Арестович йде у відставку на тлі гучного скандалу, який він спровокував 14 січня. Тоді у розмові з росіянином Марком Фейгіним він заявив, що влучання російської ракети у багатоповерхівку в Дніпрі нібито було наслідком роботи української ППО. Це повідомлення негайно поширили кремлівські пропагандисти як нібито доказ їхньої "правоти", що у вбивстві мирного населення винна сама Україна.

Згодом Арестович виправдався, назвавши цю заяву "припущенням". Слова Арестовича довелося спростовувати Повітряним силам. У ЗСУ наголосили, що ракета Х-22 не була збита ППО через брак в Україні засобів, які це можуть робити.

У Верховній Раді вже заявили, що почали збирати підписи про відставку Арестовича з ОП. Сьогодні ж Арестович повідомив, що написав заяву про відставку.

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