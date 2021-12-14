Перший заступник голови ВР зазначив, що такі висловлювання не личать народним депутатам.

В парламенті відбулася словесна перепалка з приводу виступу лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка назвала парламент публічним домом.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на засіданні парламенту, вона зазначила, що представники малого та середнього бізнесу вже довгий час приходять під Верховну Раду, щоб захистити свої інтереси, але парламентська більшість їх не чує.

"Ви завдаєте нищівного удару по середньому класу України. Коли вони прийшли в цей народний дім, який називається парламент, хочеться сказати, що цей парламент вже, на жаль, перетворився на публічний дім, то людей на поріг не пускають", - заявила вона.

Читайте такожТимошенко одягла в Раду сукню-вишиванку і зробила "ту саму" зачіску (фото)У відповідь перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко зазначив, що такі висловлювання не передбачені ні Регламентом, ні "загальною людською етикою". Він наголосив, що не впевнений, що такі висловлювання "личать народним депутатам і взагалі мають в парламенті бути озвучені", і при цьому додав: "Будь ласка, тримайте себе в руках".

Після цього відбулася перепалка між Корнієнком та заступником голови ВРУ Оленою Кондратюк (позафракційна, але до парламенту прийнята по списку партії "Батьківщина" - УНІАН). Кондратюк, звертаючись до Корнієнка, сказала, що не варто коментувати виступи народних депутатів. "Сашо, нащо таке робити? Давайте тоді і я буду всі виступи коментувати", - зазначила вона.

У відповідь Корнієнко запитав: "А навіщо такі порівняння?".

Фракція "Батьківщина" вимагала слово для репліки, але в парламенті були продовжені виступи народних депутатів з інших фракцій.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради в чорному класичному костюмі - спідниці та піджаку. Цікаво, що комір піджака прикрашений золотими брошками. Під такий "лук" нардеп підібрала високі чоботи на підборах.

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Автор: Надя Пришляк