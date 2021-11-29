Нардеп прийшла до Верховної Ради в стильному костюмі.

Народна обраниця, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради в чорному класичному костюмі - спідниці і піджаку. Цікаво, що комір піджака прикрашений золотими брошками. Під такий "лук" нардеп підібрала високі чоботи на підборах.

Користувачі мережі розділилися на два табори. Хтось похвалив жінку за хороший смак, а хтось вважає, що мода зараз не найголовніше.

"Важкий люкс", "Елегантно", "Сподіваюся, виборцям Юлі подобається показ мод під час виживання", "Імператриця хр***ва", "Красиво одягнена", "Дуже стильний і вишуканий наряд, вдалий образ", "Хочеться її умити", "Мадонна, блін", "Як вона на таких підборах ходить при хворій спині?", "Не одяг фарбує людину! Але естетика - це важливо для жінки і для оточуючих! Круто! Молодець! Розумна жінка на висоті!", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко показалася в Раді в ексцентричному образі.

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Автор: Діана Могилєвич