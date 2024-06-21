Він підтвердив, що є хрещеним батьком сина Тищенка.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поведінка Миколи Тищенка несумісна зі статусом народного депутата України.

Ввечері він прокоментував конфлікт та напад на екс-бійця підрозділу "Кракен" у Дніпрі, які викликали серйозне обурення у суспільстві. "Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати", - написав він у Telegram.

Єрмак підтвердив, що давно знайомий з депутатом та колись хрестив його сина. "Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата", - додав очільник ОП.

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Напад на військового у Дніпрі

Нагадаємо, вчора ввечері у мережі з'явилося відео конфлікту з нардепом, під час якого колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, який гуляв з дитиною у візочку, жорстко затримали невідомі.

У поліції підтвердили, що люди у камуфльованому одязі та балаклавах завдали чоловікові тілесних ушкоджень та незаконно утримували його. Було відкрито кримінальні провадження за статтями "Нанесення легких тілесних ушкоджень" та "Незаконне позбавлення волі".

Тищенко заявив, що того дня вони викрили найбільший колл-центр Дніпра, а колишній військовий прийшов "захиститу ботоферму, зірвати слідчі дії та приховати факти роботи шахрайського колл-центру".

Нагадаємо, влітку минулого року у мережі поширили аудіозапис, де людина, чий голос нагадує голос нардепа, обговорює створення схеми "заробітку" на колл-центрах. Тоді Тищенко заявив, що подібні записи є фейковими.

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