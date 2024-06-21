Згідно з указом глави держави, ним став Олексій Морозов.

Управління державної охорони (УДО) очолив Олексій Морозов. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, інформує Офіс глави держави.

"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України", - йдеться в указі №361/2024 від 21 червня 2024 року.

Документ оприлюднено на сайті Офісу президента.

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Раніше з цієї посади було звільнено Сергія Рудя. Цьому передувало викриття мережі агентів ФСБ Росії, які планували замах на Зеленського. Так, 7 травня Служба безпеки поінформувала про викриття 5 агентів ФСБ, серед яких двоє були полковниками УДО. Завданням агентів було знайти виконавця, який візьме у заручники, а потім і ліквідує Зеленського. Шукали таку людину серед військових, наближених до охорони президента.

А 9 травня президент підписав указ №317/2024 про звільнення Рудя з посади начальника УДО. Він обіймав цю посаду з жовтня 2019 року. "Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йшлося в указі.

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