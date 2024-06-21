Управління державної охорони (УДО) очолив Олексій Морозов. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, інформує Офіс глави держави.
"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України", - йдеться в указі №361/2024 від 21 червня 2024 року.
Документ оприлюднено на сайті Офісу президента.
Управління державної охорони: новини
Раніше з цієї посади було звільнено Сергія Рудя. Цьому передувало викриття мережі агентів ФСБ Росії, які планували замах на Зеленського. Так, 7 травня Служба безпеки поінформувала про викриття 5 агентів ФСБ, серед яких двоє були полковниками УДО. Завданням агентів було знайти виконавця, який візьме у заручники, а потім і ліквідує Зеленського. Шукали таку людину серед військових, наближених до охорони президента.
А 9 травня президент підписав указ №317/2024 про звільнення Рудя з посади начальника УДО. Він обіймав цю посаду з жовтня 2019 року. "Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йшлося в указі.