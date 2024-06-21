Деякі країни, які не брали участь у саміті, також можуть доєднатися до загального документа.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію, коли із загального комюніке саміту миру у Швейцарії почали нібито зникати деякі підписи країн-учасниць.

"Річ у тому, що швейцарські колеги включили до першого списку підписантів деякі країни, які на той момент ще не підтвердили остаточно своє приєднання. І тому коли вони звернулися, сказали "Почекайте, ми ще розглядаємо цей документ", адже він правився до останнього моменту, то їх зняли з цього списку. Але зверніть увагу, хто перший почав розганяти хвилю про так зване відкликання підписів із загального комюніке. Це зробили російські медіа, російська пропаганда", – пояснив Кулеба.

Він також додав, що наразі ще є низка країн, які не змогли відвідати саміт миру, однак розглядають варіант долучитися своїми підписами до загального комюніке. Він пояснив, що називати ці країни він не може. Однак, зазначив, що йдеться про різні регіони світу.

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"Є декілька країн Африки, Латинської Америки, Карибського басейну, декілька країн з Океанії та Азії. Власне, з усіх континентів", – додав Кулеба.

Під час мирного саміту, організованому українською стороною в середині червня, взяли участь кілька організацій і 101 держава. Після заходу було підписано підсумкову декларацію — документ підтримали чотири організації та 80 країн-учасниць.

Відмовилися це робити представники Об'єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Саудівської Аравії, Ватикану, Індії, Бразилії, Лівії, Бахрейну, Індонезії, Колумбії, ПАР, Мексики й Таїланду. Потім свої підписи відкликали Йорданія та Ірак.

Серед ключових тез комюніке – необхідність повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль української сторони і знову забезпечити нашій країні доступ до деяких морських портів.

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