Він запевнив, що Україна залишається відданою миру.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за більш жорстку позицію щодо Російської Федерації.

Він написав у мікроблозі X, що остання заява Трампа свідчить про його рішучість та наявність чіткої позиції в цих переговорах. За словами Зеленського, президент США продемонстрував їх саме тоді, коли сила справжнього миру може багато що змінити:

"Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів та припиненні цієї жахливої війни. Україна залишається відданою миру і буде невтомно працювати разом із США, щоб зробити наші країни безпечнішими, сильнішими та процвітаючими".

Трамп дав Росії 50 днів на мир

Нагадаємо, 14 липня американський президент закликав Москву досягти мирної угоди протягом 50 днів, інакше Сполучені Штати запровадять 100% "вторинні" мита проти всіх держав, які продовжують торгівлю з Росією.

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Трамп також підкреслив, що глибоко розчарований діями кремлівського правителя Путіна, який під час розмов запевняє, що хоче миру, однак продовжує бомбардувати Україну.

Кремлівський правитель публічно так і не відповів на цей ультиматум, а у Москві назвали ці заяви "театральною постановкою". Крім того, армія РФ продовжує тероризувати Україну дронами та ракетами.

Сьогодні Трамп вкотре сказав, що розчарований Путіним і вже отримав відповідь на своє питання, тому скоротить озвучений раніше термін до 10-12 днів.

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