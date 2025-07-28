Президент США підкреслив, що в питанні припинення війни Росії проти України не спостерігається жодного прогресу.

Президент Сполучених Штатів Америки назвав терміни нового дедлайну для Росії щодо припинення війни проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Трамп сказав під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Тернберрі (Шотландія).

"Я збираюся встановити новий дедлайн (кінцевий термін - УНІАН) на близько 10 або 12 днів відсьогодні. Немає причини чекати", - наголосив Трамп. Говорячи про попередній термін у 50 днів для припинення війни, лідер Білого дому зазначив, що хотів бути "щедрим" (великодушним).

Відео дня

Президент США додав, що не видно жодного прогресу в питанні припинення війни, яку Росія веде проти України. Однак, зі свого боку, він також заявив, що не хоче так чинити з Росією, адже він "любить російський народ", пише Reuters.

"Я розмовляв із ним [Путіним] і здавалося, що ми вже на шляху [до миру]. А потім я сказав: забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже занадто багато разів, і мені це не подобається", - заявив президент США.

За словами Трампа, за оновленими даними, у війні Росії і України на фронті на тиждень гине 7 тисяч військових. Він сказав, що у майбутньому стане відомо, чи візьме гору "здоровий глузд", аби Путін погодився на угоду.

"Можуть бути санкції і, напевно, тарифи, вторинні тарифи", - додав він.

Що відомо про ультиматум Трампа

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, Трамп заявив про готовність скоротити 50-денний ультиматум для Росії на менший термін, щоб було досягнуто згоди про припинення війни.

Про цей початковий термін президент США оголосив у середині липня. Він тоді попередив РФ, що інакше на неї чекатимуть високі обмеження на мита і вторинні санкції.

Ці санкції можуть стосуватися третіх країн, які купують російські енергоносії, такі як нафта.

Вас також можуть зацікавити новини: