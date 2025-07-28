Президент Сполучених Штатів Америки назвав терміни нового дедлайну для Росії щодо припинення війни проти України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Трамп сказав під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Тернберрі (Шотландія).
"Я збираюся встановити новий дедлайн (кінцевий термін - УНІАН) на близько 10 або 12 днів відсьогодні. Немає причини чекати", - наголосив Трамп. Говорячи про попередній термін у 50 днів для припинення війни, лідер Білого дому зазначив, що хотів бути "щедрим" (великодушним).
Президент США додав, що не видно жодного прогресу в питанні припинення війни, яку Росія веде проти України. Однак, зі свого боку, він також заявив, що не хоче так чинити з Росією, адже він "любить російський народ", пише Reuters.
"Я розмовляв із ним [Путіним] і здавалося, що ми вже на шляху [до миру]. А потім я сказав: забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже занадто багато разів, і мені це не подобається", - заявив президент США.
За словами Трампа, за оновленими даними, у війні Росії і України на фронті на тиждень гине 7 тисяч військових. Він сказав, що у майбутньому стане відомо, чи візьме гору "здоровий глузд", аби Путін погодився на угоду.
"Можуть бути санкції і, напевно, тарифи, вторинні тарифи", - додав він.
Що відомо про ультиматум Трампа
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, Трамп заявив про готовність скоротити 50-денний ультиматум для Росії на менший термін, щоб було досягнуто згоди про припинення війни.
Про цей початковий термін президент США оголосив у середині липня. Він тоді попередив РФ, що інакше на неї чекатимуть високі обмеження на мита і вторинні санкції.
Ці санкції можуть стосуватися третіх країн, які купують російські енергоносії, такі як нафта.