Як зазначив президент, проти позиції України на останній зустрічі з Трампом він нічого не почув.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "хорошу атмосферу" в розмовах із переобраним президентом США Дональдом Трампом.

"У нас була з ним дуже хороша зустріч у вересні. Позитивна, абсолютно зрозуміла, з нашого боку аргументована. Базис, на якому ми стоїмо, він почув. Проти нашої позиції я нічого не почув. Безумовно, електоральний період може бути іншим... Ми подивимося", - сказав він в інтерв'ю "Українському радіо".

При цьому Зеленський нагадав, що після виборів він вітав Трампа з перемогою:

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"Теж була гарна розмова. Він сказав, що хоче завершити війну, але він хоче допомагати і він на боці підтримки України, високо цінує нашу міцність, цілісність і сміливість. Тобто, поки що атмосфера в наших розмовах була гарною, подивимося далі".

За Трампа війна закінчиться швидше - заява Зеленського

Нагадаємо, раніше Зеленський висловив упевненість, що за Дональда Трампа війна в Україні закінчиться швидше:

"Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо"

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