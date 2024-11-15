Він наголосив, що для України важливий справедливий мир, "щоб не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали".

За адміністрації Дональда Трампа війна в Україні завершиться швидше, заявив президент України Володимир Зеленський в коментарі "Суспільному".

"Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", сказав він.

Президент зазначив, що між ним і Трампом склалася конструктивна взаємодія і в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо майбутнього миру.

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"Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", - наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що "війна закінчиться, але точної дати немає".

При цьому він наголосив, що для України важливий справедливий мир, "щоб не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали".

Відповідаючи на запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, Зеленський відповів, що і українці, і особисто він в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами довели, що "з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".

Трамп і війна в Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що війну в Україні "треба припинити" якомога швидше. За словами республіканця, його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні та пошуку шляхів її завершення.

У ЗМІ після перемоги Трампа на виборах лунали різні теорії – одна з ключових полягала в тому, що Україну можуть примусити до територіальних поступок. Серед інших імовірних варіантів, про які писали ЗМІ, – відмова від вступу до НАТО на 20 років.

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