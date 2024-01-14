Якщо Трамп повернеться у Білий дім, Європа ще більше віддалиться від США, свого головного цивілізаційного союзника.

Повернення Дональда Трампа у Білий дім є "унікальною загрозою" для Європи, протидіяти якій досить складно. Імовірно його переобрання призведе до подальшого віддалення Європи від США, йдеться у статті CNN, присвяченій цьому питанню.

Автор публікації зауважує, що для європейців Америка, на відміну від Китаю чи Росії, не є ворожою державою, яка здійснює військову чи гібридну агресію. Проти Пекіна чи Москви Європа може використовувати такі інструменти, як економічні санкції та нарощування військової присутності у проблемних регіонах.

Однак у випадку із США, такі інструменти будуть неприйнятними навіть як відповідь на недружню поведінку Трампа-президента. Особливо зважаючи на те, що сам Трамп схильний до надмірних емоційних реакцій.

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Деякі дипломати, з якими поспілкувалося видання, дійшли висновку, що в разі перемоги Трампа на виборах в США найкращою стратегією для Європи буде зберігати спокій і продовжувати віддалятися від США.

"Минулого разу ми витратили стільки часу, намагаючись відреагувати щоразу, коли Трамп висловлював будь-яку думку, яка тільки-но спадала йому на думку. Досить часто, однак, він не діяв відповідно до того, що говорив", - сказав неназваний представник ЄС в інтерв'ю CNN.

Інший європейський дипломат зауважив, що в нинішніх умовах Брюссель більше не може відволікатися на витівки Трампа, як це було під час його першого президентства. І якщо Трамп вирішить остаточно припинити підтримку України, за словами дипломата, це не стане прикладом для наслідування в Європі.

"Якщо він почне говорити про це, ми мало що зможемо зробити. Ми просто повинні бути зрілими і продовжувати [підтримку України], тому що як би ця війна не закінчилася, наслідки буде нести Європа, а не Америка", – зазначив дипломат.

Втім автори публікації зауважують, що проблема Трампа для Європи полягає ще й у тому, що знадобляться роки, можливо, десятиліття, щоб покласти край залежності Європи від США. І поки цю залежність долатимуть, європейцям буде дуже важко ігнорувати слова і дії лідера найвпливовішої держави на планеті.

Загроза повернення Трампа у Білий дім

Як писав УНІАН, голова Європейського центрального банку Крістін Лагард публічно визнала, що ймовірне переобрання Дональда Трампа президентом США становитиме загрозу для Європи. Як економіста, її турбують перш за все погляди Трампа на політику щодо торговельних тарифів, прихильності НАТО та боротьби зі зміною клімату.

Також ми розповідали, що в Європі серйозно стурбовані негативним ставленням Трампа до НАТО. В європейських столицях побоюються, що Трамп спробує вивести США з Альянсу. І навіть в разі невдачі такої спроби, вона може підірвати довіру до НАТО, яка є чи не головною запорукою стримування Росії.

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