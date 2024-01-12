За словами голови Європейського центрального банку, переобрання Трампа не залишить Європу самотньою у своїй підтримці України.

Ймовірне переобрання колишнього президента США Дональда Трампа становитиме загрозу для Європи. Про це в інтерв’ю телеканалу France 2 попередила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"Якщо ми хочемо зробити уроки з історії, тобто з того, як він керував першими чотирма роками свого мандату, то це явно загроза", — сказала Лагард.

Вона запропонувала подивитися на запропоновану Трампом політику щодо торговельних тарифів, прихильності НАТО та боротьби зі зміною клімату.

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"Щонайменше в цих трьох сферах у минулому американські інтереси не узгоджувалися з європейськими", - зазначила керівник Європейського центробанку.

При цьому Лагард додала, що вона не вважає, що переобрання Трампа залишить Європу самотньою у своїй підтримці України.

"Є низка членів Конгресу США, які глибоко ворожі до жорстокої війни, яку Росія розв’язала проти України, і які продовжуватимуть фінансувати та підтримувати Україну", - підкреслила Лагард.

Висування Дональда Трампа на посаду президента США - останні новини

Днями кандидат на посаду президента США Дональд Трамп пообіцяв, що "ніколи" не допоможе Європі, якщо на неї нападуть. Крім того, він заявив, що США вийде з НАТО.

Раніше Трамп виступив із вимогою негайно звільнити главу Пентагону Ллойда Остіна "за неналежну професійну поведінку і невиконання обов'язків".

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