Трамп вже дав зрозуміти, що почне нищити своїх політичних опонентів, щойно повернеться в Білий дім.

У разі повернення Дональда Трампа у Білий дім його другий термін на посаді президента США нагадуватиме правління Володимира Путіна та інших авторитарних лідерів. Таку думку висловив конгресмен-демократ Джеймі Раскін в ефірі політичного ток-шоу на каналі MSNBC.

Цього тижня в інтерв'ю іспаномовному телеканалу Univision Трамп зізнався, що в разі обрання у 2024 році він використає ФБР для переслідування своїх політичних конкурентів.

"Якщо мені трапиться бути президентом і я побачу, що хтось веде себе добре, а мене дуже погано б’є, я кажу, що піду й висуну проти них звинувачення", – сказав він.

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Коментуючи цю заяву, Раскін висловив припущення, що Трамп бачить роль уряду зокрема у знищенні своїх політичних ворогів.

"Отже, як би виглядав другий термін [Трампа]? Це було б дуже схоже на Володимира Путіна в Росії. Це виглядало б дуже схоже на [прем’єр-міністра Віктора] Орбана в Угорщині — неліберальна демократія, що означає демократію без прав або свобод, або поваги до належного процесу, системи, верховенства права", — сказав Раскін.

Раскін свого часу брав участь у роботі парламентської комісії, що розслідувала напад на Капітолій 6 січня 2021 року та роль Трампа в тих подіях. На думку конгресмена, тодішня поведінка Трампа свідчить, що він є політиком того типу, який не готовий прийняти результати виборів, якщо вони йому не на користь, і він не боїться вдаватися до політичного насильства.

"Вони сприймають політичне насильство як інструмент отримання влади, а далі все випливає з волі харизматичного політика. І Дональд Трамп у списку таких. Тож ми явно прямуємо до зовсім іншої форми правління, яку будь-хто з нас міг би визнати, як продовження минулого — правого, авторитарного уряду в союзі з Путіним, Сі Цзіньпіном, Орбаном, [колишнім президентом Бразилії] Болсонару", - сказав Раскін.

Трамп планує стати президентом США вдруге

Як писав УНІАН, чинний президент США Джо Байден поступається у рейтингу своєму головному конкуренту на майбутніх виборах Дональду Трампу у 5 із 6 ключових штатів. На попередніх виборах все було навпаки.

Також ми розповідали, що президент Володимир Зеленський розраховує на продовження підтримки України з боку США незалежно від того, хто стане новим американським лідером за підсумками виборів у 2024 році. При цьому Зеленський уникнув прямої відповіді, наскільки він занепокоєний можливою перемогою на виборах у США Дональда Трампа.

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