Трамп зауважив, що така угода буде прийнятна в рамках будь-якої потенційної мирної ініціативи.

Президент США Дональд Трамп хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на $500 млн про видобуток корисних копалин та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки.

Про цей намір американський президент сказав у інтервʼю виданню The New York Post. Трамп зауважив, що така угода буде прийнятна для будь-якої потенційної мирної ініціативи.

Щодо Ірану Трамп заявив, що також хотів би укладання угоди щодо неядерної продукції. "Я б вважав за краще це, ніж розбомбити їх до біса. Вони не хочуть вмирати. Ніхто не хоче вмирати", - заявив глава Білого дому.

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"Якби ми уклали угоду, Ізраїль не бомбив би їх", - прямо сказав Трамп.

Але він не став розкривати подробиці будь-яких потенційних переговорів з Іраном: "Я міг би сказати те, що я повинен їм сказати, і я сподіваюся, що вони вирішать, що не збираються робити те, що вони зараз думають зробити. І я думаю, що вони справді будуть щасливі", - завуальовано сказав Трамп.

Щодо того, що він запропонує Ірану натомість, він сказав: "Я не можу цього сказати, тому що це надто огидно. Я не буду їх бомбити".

Заява про корисні копалини

7 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках угоди Україна та США можуть спільно розробляти корисні копалини на українській території. Того ж дня Трамп анонсував зустріч із Зеленським для обговорення цього питання.

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