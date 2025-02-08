Кулеба наголосив, що Україна у жодному разі не повинна здавати тему вступу в НАТО.

Команда президента США Дональда Трампа зробила велику "переговорну помилку", відразу "зливши" тему НАТО, і Україні вона дуже дорого обійдеться. Про це ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав у інтерв’ю телеведучій 1+1 Наталії Мосейчук..

Він наголосив, що Україна у жодному разі не повинна здавати тему вступу в НАТО.

"Політика – це мистецтво можливого… Просто треба грати у довгу і якщо щось і здавати то втридорога. Я просто зараз не бачу, за що можна продати тему НАТО з точки зору користі для України", - зазначив Кулеба.

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Він також заявив, що команда Трампа зробила велику "переговорну помилку", відразу заявивши, що вступ України у НАТО доведеться відкласти. Кулеба наголошує: якщо навіть було прийнято рішення зняти тему НАТО з обговорення, то принаймні її можна було "продати" Путіну.

"Але замість того, щоб її за щось продати, вони по суті вже почали говорити, що доведеться відкласти. Так а Путіну навіщо вам щось платити, якщо він і так знає, що ви вже це здали. Тому тут чисто переговорна помилка і вона на жаль дорого нам обійдеться", - зазначив ексочільник МЗС.

Україна і НАТО - новини

Раніше спецпредставник президента США Річард Гренелл пригрозив пустити під "пилку" будь-яку спробу залучити Україну в НАТО. За його словами, країни Альянсу не можуть вимагати від американського народу розширити парасольку НАТО, коли нинішні члени не платять належної частки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що членство України в НАТО є найдешевшим варіантом післявоєнних гарантій безпеки з усіх можливих. Він підкреслив, що Україна не погодиться на гарантії безпеки у форматі якогось підписаного "папірця".

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