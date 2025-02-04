Вже є робочі дати, коли американська команда приїде в Україну, заявив президент.

Команда президента України Володимира Зеленського у понеділок, 3 лютого, мала контакти зі спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кітом Келлогом. Про це Зеленський повідомив під час брифінгу з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"У глави Офісу президента була розмова із Волтцом (радник Білого дому з національної безпеки, – ред.), і з Келлогом (спецпредставник по Україні та РФ, – ред.) моя команда мала контакт. У нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати та склад, і ми чекаємо команди", – заявив президент.

Зеленський також прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що він хоче запропонувати Україні угоду – постачати допомогу в обмін на корисні копалини. Він зауважив, що це один із пунктів, які є в Плані перемоги.

Глава держави нагадав, що Росія ще з 2014 року окупувала українські землі, і на тих територіях були великі об'єми корисних копалин.

"Ми відкриті до того, що все це може бути і розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами", – додав Зеленський.

Президент України зазначив, що ще у вересні говорив про це на зустрічі з Трампом у Нью-Йорку.

"Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній, і з задоволенням. Чому? Тому що якщо це буде все під контролем Росії – туди зайдуть інші країни, інші компанії. Безпосередньо, я впевнений, і Іран, і Північна Корея. Те, що я про це з ним говорив – це факти. Бізнес Америки дуже зацікавлений входити в Україну. Я хотів би, щоб вони розвивали цей напрямок у нас", – наголосив Зеленський.

Пезидент також згадав про окуповану Запорізької АЕС, одну з найбільших атомних станцій у світі, яка виробляла 6 ГВт генерації.

"Візьміть сьогодні один блок. Щоб побудувати один блок, треба мільярди грошей. І станції в Сполучених Штатах – 2-3 блоки – коштують 10-15 млрд. Їх собівартість. А плюс те, що може генерувати ця станція. Це гроші щодня. Сьогодні в Україні через окупацію і через атаки ми імпортуємо 300 МВт. Уявіть собі, що це таке... Ми імпортуємо, а у нас є – це наше право власності. У нас є 6 ГВт. І тому тут питання не тільки у корисних копалинах. Питання у багатьох речах. Атомка – ми також відкриті до партнерства з іншими країнами", – заявив Зеленський.

Україна і США: це варто знати

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України і Росії Кіт Келлог у лютому має відвідати Україну. Візит відбудеться після 11 лютого, повідомляють українські ЗМІ. Зазначається, що Келлог має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, Reuters писало, що після короткої неоголошеної паузи в постачанні військової допомоги Україні, адміністрація Трампа відновила поставки. Два співрозмовники журналістів заявили, що поставки допомоги відновилися після того, як Білий дім "відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення всієї допомоги Україні".

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що хоче запропонувати Україні угоду про надання військової допомоги в обмін на корисні копалини країни. Джерело "РБК-Україна" в Офісі президента зауважило, що ідея про спільне видобування цих копалин фігурувала в "плані перемоги" президента України Володимира Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: