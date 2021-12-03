Карл Негаммер став новим федеральним канцлером Австрії.

Австрійська народна партія (ÖVP) визначилася із новим лідером політсили і федеральним канцлером країни.

Про це повідомляє австрійська компанія суспільного телерадіомовлення ORF.

Читайте такожЕкс-голова МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, увійшла до ради директорів "Роснафти"В п’ятницю, 3 грудня, ÖVP на своєму засіданні одноголосно підтримала призначення Карла Негаммера новим лідером партії. Він також став новим федеральним канцлером — третім за останні два місяці.

Таке рішення партія ухвалила після того, як Себастьян Курц залишив посаду очільника політсили 2 грудня.

Наступник Курца на посаді канцлера, Александер Шалленберг, який був канцлером з жовтня 2021 року, а також міністр фінансів країни Гернот Блюмель, пішли у відставку.

До кадрових змін Негаммер обіймав посаду міністра внутрішніх справ, перед цим — був генеральним секретарем ÖVP (2018-2020).

Відставка Курца

18 листопада парламент Австрії одноголосно ухвалив рішення про позбавлення Курца депутатської недоторканності – це було необхідно для завершення антикорупційного розслідування. Колишнього голову уряду Австрії запідозрили у сприянні хабарництву, після чого він залишив свою посаду.

Курц самостійно пішов із посади премʼєр-міністра Австрії 9 жовтня. Відставки глави уряду вимагали опозиційні партії в парламенті — Соціал-демократична партія Австрії, ліберальна "Нова Австрія" і правопопулістська Австрійська партія свободи.

Себастьян Курц очолив уряд Австрії 18 грудня 2017 року, ставши наймолодшим головою уряду у світі з тих, що перебували на посаді на той момент.

У травні 2019 року парламент Австрії виніс йому вотум недовіри на тлі скандалу через відеозапис, на якому глава правої Австрійської партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе розмовляє з жінкою на ім'я Олена Макарова, яка нібито є племінницею одного з російських олігархів.

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Автор: Анастасія Печенюк