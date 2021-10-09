Курц запропонував на посаду глави уряду нинішнього міністра з європейських та закордонних справ Александера Шалленберга.

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц на тлі розслідування прокуратури проти нього сьогодні ввечері оголосив про вихід у відставку.

Він пояснив своє рішення прагненням "уникнути хаосу" і "забезпечити стабільність".

Курц запропонував на посаду глави уряду міністра з європейських та закордонних справ Александера Шалленберга. У той же час Курц залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії (АНП) і стане главою її фракції в парламенті.

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Відставка Курца: деталі

Перед цим відставки глави уряду вимагали опозиційні партії в парламенті - Соціал-демократична партія Австрії, ліберальна "Нова Австрія" і правопопулістська Австрійська партія свободи.

Прокуратура Австрії, що займається антикорупційними справами, раніше підтвердила, що веде розслідування щодо Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою і корупції. За версією слідства, з 2016 по 2018 роки Міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца. Це, як припускається, було частиною плану, що дозволив Курцу спочатку прийти до влади в АНП, а потім зайняти пост канцлера, передає "Німецька хвиля".

Себастьян Курц на посаді канцлера Австрії

Себастьян Курц очолив уряд Австрії 18 грудня 2017 року, ставши наймолодшим главою уряду в світі з тих, що перебували на посаді на той момент.

У травні 2019 року парламент Австрії виніс йому вотум недовіри на тлі скандалу через відеозапис, на якому глава правої Австрійської партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе розмовляє з жінкою на ім'я Олена Макарова, яка нібито є племінницею одного з російських олігархів.

Автор: Ірина Погоріла